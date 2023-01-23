



Худшие фильмы и актеры. Названы номинанты на антипремию "Золотая малина"

Стали известны номинанты на сатирическую антипремию "Золотая малина 2023", которая вручается худшим фильмам, актерам и режиссерам.



Об этом сообщает УНИАН.



В номинации "Худший фильм" представлены: "Блондинка", "Пиноккио", "Доброго траура", "Русалка и дочь короля", "Морбиус".



За награду "Худший актер" "поборются": Колсон Бэйкер ("Доброго траура"), Пит Девидсон ("Мармадюк"), Том Хенкс ("Пиноккио" от Disney), Джаред Лето ("Морбиус"), Сильвестр Сталлоне ("Самаритянин").



В номинации "Худшая актриса" представлены: Райан Кира Армстронг ("Воспламеняющая взглядом"), Брайс Даллас Ховард ("Мир Юрского периода: Доминион"), Даян Китон ("Мак и Рита"), Кайя Скоделарио ("Русалка и дочь короля"), Алисия Сильверстоун ("Рекуин").



Претенденты на награду "Худший режиссер": Джадд Апатоу - "Пузырь", Колсон Бэйкер и Мод Сан - "Доброго траура", Эндрю Доминик - "Блондинка", Роберт Земекис - "Пиноккио", Даниэль Эспиноса - "Морбиус".



В номинации "Худший сценарий" представлены фильмы: "Блондинка", "Доброго траура", "Мир Юрского периода: Доминион", "Морбиус", "Пиноккио".