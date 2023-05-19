



Харрисон Форд награжден почетной наградой на Каннском фестивале

Голливудская знаменитость Харрисон Форд награжден "Золотой пальмовой ветвью" на Каннском кинофестивале.



Актера удостоили такой награде за вклад в кинематограф и достижения.



Форд прибыл на фестиваль в Канны, чтобы представить фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы". Прямо во время премьеры президент Айрис Кноблох вызвала его на сцену и вручила актеру приз, чего он не ожидал.



"Говорят, когда ты вот-вот умрешь, ты видишь, как твоя жизнь проносится перед твоими глазами, и я только что видел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами", — прокомментировал актер.



