



"Голодные игры" возвращаются: вышел трейлер новой части

Компания Lionsgate Movies выпустила новый трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", который станет приквелом основной саги. Видео опубликовано в YouTube.



Известно, что события киноленты происходят за 64 года до событий первой картины, когда главная героиня саги Китнис Эвердин приняла участие в Голодных играх.



Сюжет будет рассказывать о молодом Криолане Сноу - последней надежде своей семьи и будущем диктаторе Панеме, который ставит перед собой цель любой ценой привести подопечную к победе в турнире.



"Вы узнаете о молодом Кориолане, который является последней надеждой некогда гордой семьи Сноу, потерявшей милость в послевоенном Капитолии. Поскольку его средства к существованию находятся под угрозой, Сноу неохотно назначают наставником Люси Грей Берд, участницу по обедневшему 12 дистрикту... Сноу объединяется с Люси, чтобы изменить шансы в игре в их пользу... Сражаясь со своими инстинктами добра и зла, Сноу отправляется в гонку со временем, чтобы выжить и выяснить, станет ли он наконец певческой птицей или змеей", – говорится в описании ленты.



