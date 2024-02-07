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Генри Кавилл поделился интимными подробностями о постельных сценах в кино
07.02.2024 15:36 Алина Груднева

Генри Кавилл поделился интимными подробностями о постельных сценах в кино

Популярный актер Генри Кавилл не любит и зачастую не понимает постельных сцен в кино.

По данным CNN, интимное признание он сделал, выступая на подкасте "Happy Sad Confused".

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"Я их не понимаю. Я не фанат. Бывают обстоятельства, когда сексуальная сцена действительно полезна для фильма, а не только для зрителей, но я думаю, что в наши дни ими злоупотребляют", - считает он.

По словам актера, в таких случаях он задается вопросом: "Это действительно необходимо или это просто люди, на которых меньше одежды?"

"Вот тогда вы начинаете чувствовать себя еще более некомфортно. Сексуальные сцены могут быть великолепными в фильме, они действительно могут помочь в повествовании", - добавил он.
 

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