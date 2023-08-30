



Гарри Поттер уже не тот: Дэниел Рэдклифф неузнаваемо изменился для новой роли

Дэниел Рэдклифф известен своей ролью Гарри Поттера в серии фильмов Джоан Роулинг, поэтому его появление в сериале TBS “Чудотворцы” удивило давних поклонников. Актер в финале сезона сериала “Чудотворцы” на канале TBS продемонстрировал свое стройное телосложение.



Дэниел играет воина Сида, который живет в постъядерном апокалиптическом мире, где он покидает Пустошь и отправляется в процветающий Бумтаун. Актер появлялся во всех четырех сезонах шоу, каждый раз играя разных персонажей.



В первом сезоне он сыграл Крейга Богга, ангела, отвечающего за все молитвы человечества, которые помогают ему предотвратить разрушение Земли. Во втором сезоне, действие которого происходит в Темные века, актер играет принца Чонкли Крутого. В третьем сезоне Дэниел создал образ преподобного Иезекииля Брауна, святого человека, ведущего свою общину к лучшей жизни на Орегонской тропе.



В комедийном сериале также участвуют актеры Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони и Джон Басс, он выходит в эфир с 2019 года.