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Галь Гадот была первой кандидатурой на роль Барби
24.05.2023 19:02 Наталья Богинская

Галь Гадот была первой кандидатурой на роль Барби

Израильская актриса Галь Гадот была первой кандидатурой на роль Барби в фильме, который должен выйти этим летом.

Актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль, рассказала Vogue, что она и сценарист-режиссер Грета Гервиг считали, что у Гадот есть “энергия Барби”.

“Галь Гадот – это энергия Барби. Галь Гадот невероятно красива, но вы не ненавидите ее за то, что она такая красивая, потому что она такая искренне искренняя и такая восторженно добрая, что это почти глупо”, – говорит Робби, которая также является продюсером фильма. 

Однако Гадот не согласилась на эту роль, сообщает журнал.

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