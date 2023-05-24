



Галь Гадот была первой кандидатурой на роль Барби

Израильская актриса Галь Гадот была первой кандидатурой на роль Барби в фильме, который должен выйти этим летом.



Актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль, рассказала Vogue, что она и сценарист-режиссер Грета Гервиг считали, что у Гадот есть “энергия Барби”.



“Галь Гадот – это энергия Барби. Галь Гадот невероятно красива, но вы не ненавидите ее за то, что она такая красивая, потому что она такая искренне искренняя и такая восторженно добрая, что это почти глупо”, – говорит Робби, которая также является продюсером фильма.



Однако Гадот не согласилась на эту роль, сообщает журнал.