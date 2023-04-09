



Райан Гослинг с Марго Робби снялся в “самом розовом” фильме "Барби"

Вышел новый трейлер фильма "Барби", который за 17 часов собрал более 5 миллионов просмотров и получил много интересных отзывов. Оказывается, зрители с нетерпением ждут самый розовый фильма года. Режиссер Грета Гервиг работает над фильмом "Барби" уже достаточно давно. В декабре 2016 года Эми Шумер изначально готовилась к главной роли, но позже отказалась от участия из-за "творческих разногласий". В январе 2019 года подтвердили, что Марго Робби сыграет главную роль культовой куклы Mattel, а в октябре 2021 года Райан Гослинг присоединился к актерскому составу в роли ее партнера, Кена.



На состоявшейся 19 ноября 2022 года церемонии вручения премии губернаторов Академии режиссер Грета Гервиг намекнула на костюмы Кена, которые будет носить Райан Гослинг в фильме "Барби". В своем интервью для Variety, она заявила, что первая фотография Гослинга в джинсовом костюме, обнародованная в июне, является лишь одним из многих необычных образов, которые актер будет одевать в роли Кена.



Режиссер дополнила, что ранние изображения ярких костюмов Гослинга "даже не приближаются" ко всем, которые будут использоваться для создания образа персонажа в фильме. К тому же она сказала, что в ленте будет много "домов грез".



"Это будет все, о чем вы когда-нибудь мечтали", – подчеркнула Гервиг.



В фильме о Барби сыграют несколько известных актеров, в частности Марго Робби в роли Барби и Райан Гослинг в роли Кена. Также к актерскому составу присоединился Уилл Феррелл, играющий генерального директора Mattel.



4 апреля 2023 года на официальной странице фильма в инстаграме было опубликовано множество персонажных постеров с актерами.



"Барби" еще не имеет официально подтвержденного сюжета, но много говорится о том, что он будет нестандартным и затронет важные социальные вопросы. Сообщалось, что версия фильма с Эми Шумер была сосредоточена на том, что Барби изгнали из идеального мира, в котором она живет, из-за того, что она недостаточно совершенна и нашла свой путь в реальной жизни.



Известно, что внимание на кастинге было уделено внутренней красоте, разнообразию и инклюзивности. Пробы включали людей разных форм, размеров и способностей, чтобы все они могли воспроизвести роли Барби и Кена. Режиссер фильма Гервиг стремилась создать не только яркую картину, но и сообщить зрителям важные вещи, нашедшие воплощение в истории о приключениях Барби.



Съемки фильма "Барби" начались в марте 2022 года в Лос-Анджелесе. В июне того же года папарацци заметили на съемочной площадке Марго Робби и Райана Гослинга, которые снимались в сценах на Венис-Бич на роликах. На церемонии вручения “Золотого глобуса-2023” Марго Робби поделилась впечатлениями от съемок "Барби", восхищаясь профессионализмом актерского состава и культурой съемочной группы: "Я не переставала смеяться. Съемки были полны хорошего настроения, танцев и музыки".