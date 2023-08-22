



Фильм, снятый в поддержку войны в Украине, провалился в российском прокате

Российский фильм “Свидетель”, снятый в поддержку войны РФ в Украине, собрал менее семи миллионов рублей за четыре дня в прокате при бюджете в 200 миллионов. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.



С 17 по 20 августа фильм посмотрели 19,9 тысяч зрителей. Его обошли мультфильм “Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы” – 152 млн рублей, фэнтези-комедия “Баба-яга спасает мир” – 57 млн рублей, и комедия “За Палыча!” – 25 млн рублей за четыре дня.



Пропагандистский фильм рассказывает историю скрипача из Бельгии, приехавшего на гастроли в Киев в конце февраля 2022 года. Главного героя играет актер Карен Бадалов.



Известно, что лента была снята при поддержке Министерств культуры и обороны России.