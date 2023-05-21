



Фильм Скорсезе “Убийцы цветочной луны” признан шедевром после премьеры в Каннах

Последний фильм Мартина Скорсезе “Убийцы цветочной луны” стал одним из самых успешных фильмов Каннского кинофестиваля, и первые рецензии назвали его “триумфом”. В криминальном вестерне Леонардо ДиКаприо , Роберт Де Ниро и Лили Гладстон участвуют в истории Скорсезе об убийствах индейцев племени осейдж в 1920-х годах.



Премьера фильма по сценарию Эрика Рота состоялась на Каннском кинофестивале в субботу вечером и вызвала 9-минутную овацию.



Критик Кларисса Лоури отметила, что “Убийцы цветочной луны” несут в себе “традиционные точки фиксации для Скорсезе – прогнившее ядро ​​человеческого сердца; как власть порождает стремление к разрушению; мифы о ковбоях и разбойниках и грязная правда о них”.



Питер Брэдшоу из The Guardian также дал фильму пять звезд, написав, как Скорсезе и Рот создали “эпопею ползучего экзистенциального ужаса о рождении американского века, жуткую историю о геноцидных серийных убийствах, которые имитируют более масштабное стирание коренных народов США”

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В статье для The Telegraph Робби Коллин сказал, что Скорсезе “превзошел самого себя” с “Убийцами”, отметив, что ДиКаприо и Де Ниро находятся в “потрясающей форме”.



Некоторым критикам не понравилась продолжительность фильма. Variety назвал проект “неотразимым”, но раскритиковал его продолжительность в три с половиной часа.