



Энтони Хопкинс сыграет в фильме о "британском Шиндлере"

Лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс сыграет сэра Николаса Уинтона, известного как "британский Шиндлер", в фильме "Одна жизнь".



Премьера, как ожидается, состоится в 2023 году.



В фильме расскажут об усилиях Уинтона, которые он приложил для спасения 669 еврейских детей от нацистов во время Второй мировой.



Хопкинс сыграет главную роль. Главный герой поможет с доставкой детей в Британию и с поиском их семей. Эта операция получила название "Чешский киндертранспорт". Мало кто из спасенных им детей увидит своих родителей.



Художественный фильм "Одна жизнь" снял режиссер Джеймс Хоуз. В основе сценария лежит книга Барбары Уинтон "Если это не невозможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона".