



Джиллиан Андерсон возглавит новый вестерн-сериал Netflix

Звезда "Секретных материалов" подписалась на участие в новом шоу Netflix под названием "Оставленные" (The Abandons), сообщает Variety.



Это будет вестерн и семейная сага в духе франшизы “Йеллоустоун”. События развернутся в 1850-х годах в Орегоне. Сюжет сфокусируется на влиятельной американской семье, а Джиллиан Андерсон изобразит матриархальную главу семейства Констанс Ван Несс.



Также в сериале снимется звезда “Игры престолов” Лина Гиди. Над сценарием будет работать Курт Саттер, один из авторов “Сыновей анархии”.

