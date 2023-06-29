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Джиллиан Андерсон возглавит новый вестерн-сериал Netflix
29.06.2023 21:18 Наталья Богинская

Джиллиан Андерсон возглавит новый вестерн-сериал Netflix

Звезда "Секретных материалов" подписалась на участие в новом шоу Netflix под названием "Оставленные" (The Abandons), сообщает Variety.

Это будет вестерн и семейная сага в духе франшизы “Йеллоустоун”. События развернутся в 1850-х годах в Орегоне. Сюжет сфокусируется на влиятельной американской семье, а Джиллиан Андерсон изобразит матриархальную главу семейства Констанс Ван Несс. 

Также в сериале снимется звезда “Игры престолов” Лина Гиди. Над сценарием будет работать Курт Саттер, один из авторов “Сыновей анархии”. 
 

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