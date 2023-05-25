



Джеймс Кэмерон начал работу над новым "Терминатором"

Знаменитый кинорежиссер Джеймс Кэмерон сообщил о том, что уже начал работать над сценарием следующего "Терминатора". Об этом он сообщил в ходе выступления на конференции Dell Tech World.



Правда, ожидать на его скорое завершение не стоит - режиссёр с воодушевлением наблюдает за развитием ИИ и надеется, что ситуация в мире поможет ему в создании новой истории.



По словам Кэмерона, на сей раз ему хочется уделить больше внимания искусственному интеллекту как таковому, а не "очередным обезумевшим роботам".



Впрочем, об этом режиссёр заявил ещё в декабре 2022 года, когда рассуждал о потенциальной новой части.



К слову, Арнольд Шварценеггер, исполнивший роль киборга практически во всех частях саги, недавно заявил о том, что больше не планирует возвращаться к "Терминатору".

