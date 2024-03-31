



Британский актер Чэнс Пердомо погиб в ДТП

Известный британский актер Чэнс Пердомо погиб в результате аварии.



Ему было всего 27 лет.



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По данным Variety, актер разбился на мотоцикле. Больше в аварии никто не пострадал.



"Его пристрастие к искусству и ненасытный аппетит к жизни испытывали все, кто его знал, и его тепло сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим уважать желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку они скорбят по потере любимого сына и брата", - сообщил менеджер Пердомо.



Актер известен по ролям в таких сериалах, как "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Поколение "Ви", а также в фильме "Убит своим долгом".