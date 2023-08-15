



Звезда "Гарри Поттера" неожиданно созналась в тайном романе с коллегой

Ирландская актриса Эванна Линч, известная ролью Полумны Лавгуд в "Гарри Поттере", сделала неожиданное признание о своем тайном романе с коллегой по съемкам.



По данным британской газеты The Daily Mirror, в течение девяти лет она встречалась с Робби Джарвисом, который сыграл в "Ордене феникса" молодого Джеймса Поттера.



Парочка встречалась в период с 2007 по 2016 год, скрываясь от папарацци и поклонников. Во время романа Эванна убедила возлюбленного отказаться от мяса, молочных продуктов и яиц.



В 2015 году актриса намекнула на их отношения, поздравив коллегу по съемкам с 29-летием и раскрыв планы на совместный просмотр шоу. Расставшись, парочка решила поддерживать дружеские отношения.