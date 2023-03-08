



Женский день в Италии омрачен засухой из-за нехватки цветов

Празднование Международного женского дня в Италии в среду рискует быть испорченным засухой, которая привела к сокращению производства желтых цветов мимозы, которые традиционно дарят по этому случаю.



Урожай мимозы упал на треть из-за уменьшения количества осадков и повышения температуры, что вынудило фермеров собирать цветы раньше времени, говорится в заявлении сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti.



Кроме того, из-за повышения цен на электроэнергию хранение ароматных цветов в холодильниках стало намного дороже.



Недели сухой зимней погоды в начале 2023 года вызвали опасения, что Италия столкнется с еще одной полномасштабной чрезвычайной ситуацией летом второй год подряд.



Истощение запасов мимозы привело к росту цен: большие букеты продаются по цене более 20 евро. Это, в свою очередь, привело к резкому увеличению краж цветов с ферм менее состоятельными людьми, решившими не разочаровывать своих женщин.



Мимоза, впервые завезенная в Италию в 19 веке, была выбрана национальным символом Международного женского дня в 1946 году, через год после окончания Второй мировой войны.



Выбор был сделан двумя участницами антифашистской организации, как символ женской силы, энергии и упорства.



Первое зарегистрированное празднование Международного женского дня было в 1911 году в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии, когда более миллиона человек собрались в поддержку прав женщин.

