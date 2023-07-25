



Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продолжится почти до конца недели.



По данным Meteoagent, 25 июля она достигнет К-индекса 5 - умеренный геомагнитный шторм.



В среду будет сильная магнитная буря - К-индекс 6. В свою очередь, 27 и 28 июля - геомагнитный шторм немного ослабнет - К-индекс 5.



По прогнозу экспертов, только 29 июля ситуация нормализуется. Метеочувствительные люди в эти дни могут испытывать головную боль, повышенную утомляемость и другие проблемы со здоровьем.