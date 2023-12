За хорошую работу каждый сотрудник получил чек на 38 000 фунтов стерлингов

Новогоднее чудо, которого вы ждете: компания недвижимости St John Properties во время своего корпоративного мероприятия подарила каждому из своих сотрудников конверт с чеком на 38 000 фунтов стерлингов.

The New Year's miracle you're waiting for: the real estate company St John Properties, during their corporate event, gave each of their employees an envelope with a check for £38,000.



That sounds like a great idea to share with your boss! 🤡#NewYear #miracle #lucky pic.twitter.com/QUkkYCxypX