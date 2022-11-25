



Ювелирные крестики: красота не требует жертв



Крестик — это одно из самых популярных украшений в ювелирной индустрии. Причина популярности кроется в том, что такие изделия носят все: женщины, мужчины и дети. Причины, по которым люди носят крестики, могут быть разными. Для одних это оберег и символ христианской веры, но другие воспринимают его как обычное украшение на каждый день, не вкладывая особого смысла. Большой ассортимент подобных изделий из золота и серебра вы найдете в ювелирном интернет-магазине Золотой Век.

Какие крестики представлены в продаже?

Золотые. Это наиболее классические варианты, которые обычно изготавливают из белого, желтого или красного золота. Оттенок также может быть комбинированным, что достигается за счет соединения разных сплавов в пределах одного изделия. Серебряные. Такие украшения сегодня многими считаются даже более стильными и современными. Наиболее дорогие и красивые разновидности украшаются драгоценными или полудрагоценными камнями. Серебро прекрасно сочетается с любыми камнями, образуя приятные глазу цветовые комбинации. Мужские крестики. Обычно это более массивные и грубые изделия, на которых не всегда присутствует распятие, молитвы и другая религиозная символика. Нужно отметить, что крест является достаточно универсальным символом, который необязательно относится к христианской религии. Достаточно посмотреть на рок-звезд, которые часто используют подобные аксессуары для дополнения своих брутальных, иногда даже в чем-то сатанинских образов. Детские. Украшения для малышей отличаются компактными размерами, лаконичным дизайном и отсутствием инкрустации. Желательно, чтобы изделие было округлой формы, иначе ребенок может пораниться.

Подходит ли крестик в качестве подарка?

Сегодня вы найдете в продаже большое разнообразие крестиков, но их можно разделить на несколько основных категорий:Мнения на этот счет расходятся. Одни священники говорят, что крестики несут в себе сакральный смысл, и поэтому не могут выступать в качестве подарков. Другие это утверждение опровергают и считают кресты отличными подарками. Но одно можно сказать точно — дарить их следует только верующим. Если человек является атеистом или представителем другой религиозной конфессии, отличной от традиционного христианства, то ваш подарок его может сильно обидеть. Подаренный крестик необязательно должен быть дорогим и ярким, ведь он является оберегом и несет духовный посыл. Его главная задача не в том, чтобы производить впечатление на окружающих.