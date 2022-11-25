Ювелирные крестики: красота не требует жертв
Крестик — это одно из самых популярных украшений в ювелирной индустрии. Причина популярности кроется в том, что такие изделия носят все: женщины, мужчины и дети. Причины, по которым люди носят крестики, могут быть разными. Для одних это оберег и символ христианской веры, но другие воспринимают его как обычное украшение на каждый день, не вкладывая особого смысла. Большой ассортимент подобных изделий из золота и серебра вы найдете в ювелирном интернет-магазине Золотой Век.
Какие крестики представлены в продаже?Сегодня вы найдете в продаже большое разнообразие крестиков, но их можно разделить на несколько основных категорий:
- Золотые. Это наиболее классические варианты, которые обычно изготавливают из белого, желтого или красного золота. Оттенок также может быть комбинированным, что достигается за счет соединения разных сплавов в пределах одного изделия.
- Серебряные. Такие украшения сегодня многими считаются даже более стильными и современными. Наиболее дорогие и красивые разновидности украшаются драгоценными или полудрагоценными камнями. Серебро прекрасно сочетается с любыми камнями, образуя приятные глазу цветовые комбинации.
- Мужские крестики. Обычно это более массивные и грубые изделия, на которых не всегда присутствует распятие, молитвы и другая религиозная символика. Нужно отметить, что крест является достаточно универсальным символом, который необязательно относится к христианской религии. Достаточно посмотреть на рок-звезд, которые часто используют подобные аксессуары для дополнения своих брутальных, иногда даже в чем-то сатанинских образов.
- Детские. Украшения для малышей отличаются компактными размерами, лаконичным дизайном и отсутствием инкрустации. Желательно, чтобы изделие было округлой формы, иначе ребенок может пораниться.