



YouTube заблокировал каналы дизайнера Артемия Лебедева

Популярный видеохостинг заблокировал оба канала российского дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщают российские СМИ.



На самом крупном видео канале у дизайнера было 1,1 миллиона подписчиков.



Сообщается, что YouTube удалил все ролики дизайнера. Причиной блокировки видеохостинг назвал нарушение условий пользования сервисом.



Напомним, что ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявлял о вероятности блокировки YouTube в России.



Отметим, что против Лебедева Украиной были введены санкции. Он неоднократно посещал оккупированные украинские территории.



