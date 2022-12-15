



Японский тренд: в Израиле откроются 20 капсульных отелей

Капсульные отели, которые популярны в Японии, появились в Израиле. Концепцию позаимствовал директор компании Brickstone Двир Индиг, и после успешного испытания формата в Иерусалиме Индиг решил открыть 20 капсульных отелей по всей стране.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Капсульный отель называется CapsuleInn. Первый открылся на улице Яффо в Иерусалиме с инвестициями в 1,5 миллиона долларов. Комплекс включает в себя 26 жилых капсул, некоторые для одного человека, а некоторые для пар. Двир Индиг сказал, что в последнее время капсульный отель стал хитом среди молодежи, израильтян и туристов и работает с загрузкой более 90%. Именно поэтому сеть будет расширяться.



Каждая капсула включает в себя кровать, кондиционер, многоканальное телевидение, регулируемое освещение, WIFI, порты подключения для зарядки телефона и многое другое.



В центре комплекса находится комната для сбора и отдыха гостей, душевые, туалеты и комната с личными шкафчиками для хранения вещей.



Цена за сутки проживания в капсульном отеле в Иерусалиме составляет 99 шекелей для одного человека и 199 шекелей (без НДС) для капсулы для пары.

