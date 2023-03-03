



Япония опустилась на 104-е место в рейтинге гендерного неравенства

Япония заняла мрачное 104-е место в последнем отчете Всемирного банка об экономических возможностях женщин, продолжая отставать от остальных развитых стран-членов Большой семерки в отношении прогресса в достижении гендерного равенства в законодательстве.



Ежегодный опрос, охватывающий 190 стран и территорий, оценивает гендерные пробелы в законах и правилах в восьми областях, включая рабочие места, оплату труда, выполнение родительских обязанностей и предпринимательство.



Япония получила в среднем 78,8 балла из 100, получив одинаковую оценку с Филиппинами.



Япония показала плохие результаты в категориях вакансий и заработной платы, набрав 50 и 20 баллов из 100 соответственно, хотя она получила высокие оценки по пенсиям и мобильности.



Среди других членов G7 Канада, Германия и Франция набрали по 100 баллов, что означает, что женщины находятся в равном с мужчинами правовом положении во всех оцениваемых областях. За ними следуют Италия и Великобритания с результатом 97,5, а США — 91,3.



Рейтинг Японии постоянно падал, заняв 74-е место в отчете в 2020 году, 80-е место в отчете в 2021 году и 103-е место в отчете в 2022 году.



В глобальном масштабе Всемирный банк заявил, что средний балл в последнем отчете составил 77,1, что всего на полбалла больше, чем в опросе за прошлый год. В нем говорится, что в 18 странах было проведено всего 34 правовые реформы, связанные с гендерными вопросами, что является самым низким показателем с 2001 года.



"При нынешних темпах реформ потребуется не менее 50 лет, чтобы повсеместно приблизиться к юридическому гендерному равенству. Во многих странах женщины, входящие сегодня в состав рабочей силы, уйдут на пенсию, прежде чем смогут получить те же права, что и мужчины", — предупредила международная организация в отчете.



Во всем мире почти 2,4 миллиарда женщин трудоспособного возраста не имеют таких же прав, как мужчины. Всемирный банк призвал страны устранить гендерное неравенство, указав, что женщины составляют половину населения мира и государства не могут позволить себе игнорировать их.

