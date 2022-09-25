



Яир Лапид поздравил еврейский народ с Рош ха-Шана

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поздравляет весь еврейский народ по всему миру с Рош ха-Шана.



"Нашей еврейской семье по всему миру - Шана Това, с Новым годом! Я надеюсь, что в этом году еврейский народ вспомнит, что мы одна семья. Не имеет значения, являетесь ли вы ортодоксальным, светским, реформистом или консерватором. Неважно, в какой синагоге вы молитесь и молитесь ли вы вообще. Неважно, где вы родились и на каком языке говорите.



Мы один народ, с одной общей историей, с одной общей родиной. Мы должны сосредоточиться на том, что нас объединяет, и уметь говорить о том, в чем мы не согласны. Вот что делает семья.



В этом году давайте напишем следующую главу нашей истории: главу единства.



Отсюда, из Иерусалима, от своего имени и от имени правительства Израиля я хочу поздравить всех вас и ваших близких с Новым годом", - говорится в поздравлении Лапида.

