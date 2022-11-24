



Вупи Голдберг о ХАМАСе и талибах: их классификация зависит от собеседника

Классификация ХАМАСа и "Талибана" как террористических организаций зависит от того, с кем на эту тему говорить.

Такое мнение выразили ведущие ток-шоу ABC The View Вупи Голдберг и Санни Хостин в ходе обсуждения возможных шагов Республиканской партии по удалению из Конгресса сторонницу BDS Ильхан Омар.

Ведущая Сара Хейнс вспомнила, как в прошлом году конгрессвумен сравнила США, Израиль, ХАМАС и Талибан со террористическими организациями.

"У нее, возможно, гораздо больше знаний и опыта в очень сложных отношениях Ближнего Востока, но я все же думаю, что организованные террористические сообщества — не Израиль, а ХАМАС и Талибан", - сказала она

Голдберг и Хостин прервали Хейнс, чтобы вставить, что классификация террористических групп зависит от того, кто участвовал в обсуждении.

Между тем, другая ведущая, Джой Бехар, напомнила, что талибы и ХАМАС признаны в США террористическими группировками. Хостина ответила, что такая дискуссия должна происходить в присутствии ближневосточных экспертов, например, кого-то из ПА или из Израиля.

"Я не думаю, что мы можем просто вступать в эту дискуссию", - сказала она