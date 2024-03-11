



Всемирный дефицит оливкового масла



Итальянцы переживают своеобразный культурный шок - поставки оливкового масла сокращаются, цены растут, а потребители сокращают потребление этого основного продукта питания.



Треть итальянцев сократили потребление оливкового масла extra virgin, основного компонента средиземноморской диеты, из-за стремительного роста цен, показал опрос.



По данным опроса, проведенного независимым исследовательским институтом Piepoli, потребители сократили потребление оливкового масла extra virgin как минимум на 30 процентов и даже наполовину, поскольку средние цены в супермаркетах выросли с 4 евро до 9 евро за бутылку.



Сообщается, что падение потребления гораздо меньше, чем в других странах Средиземного моря, производящих оливковое масло, поскольку два года засухи резко сократили производство в Испании, крупнейшем в мире производителе оливкового масла, и привели к росту мировых цен.



По оценкам специалистов, в Греции и Испании продажи оливкового масла за последний год упали на треть.

