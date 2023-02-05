



Все ходило ходуном: дочь Шукшиной рассказала о кровавых драках матери с мужем

Актриса Мария Шукшина жестоко дралась со своим вторым мужем. Об этом рассказала ее дочь Анна, поделившись, что конфликты в доме заканчивались кровавой бойней.



В детстве девушке приходилось регулярно видеть постоянные драки между мамой и ее избранником – продюсером Алексеем Касаткиным.



“Помню их ссоры с Касаткиным. Там дом трясся, все ходуном ходило. Они натурально дрались! Однажды просыпаюсь утром, а стена вся в крови. Битое стекло, двери нараспашку, никого нет. Это потом происходило постоянно», — рассказала Анна в эфире программы “Секрет на миллион”.



По ее мнению, мама была слишком жесткой в отношениях с мужчинами. В браке с Касаткиным актриса пробыла четыре года и успела родить от него сына Макара, с которым Анна не общается, как и с двумя другими братьями, потому что между ними стоит “преграда, которую построила мама”.



Известно, что Анна Шукшина увлекается бодибилдингом и работает фитнес-тренером. Она активно рассказывает о своих тренировках подписчикам и делится результатами, а также отзывами своих клиентов.