



Впервые в истории: украинский пес Патрон стал послом доброй воли

Самый известный в Украине пес Патрон стал первым в истории псом послом доброй воли.

UNICEF присвоила ко Всемирному дню детей Патрону титул первого в мире Пса Доброй Воли.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Также UNICEF подписал с Патроном меморандум о взаимопонимании.

"В рамках этого меморандума UNICEF и Патрон будут информировать украинцев о рисках взрывоопасных предметов, уменьшении рисков чрезвычайных ситуаций из-за войны, о поддержке ментального здоровья и психосоциальной поддержке детей, подростков, молодежи, их опекунов и педагогов", - сказано в сообщении.