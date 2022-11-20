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Впервые в истории: украинский пес Патрон стал послом доброй воли
20.11.2022 20:40 Алина Груднева

Впервые в истории: украинский пес Патрон стал послом доброй воли

Самый известный в Украине пес Патрон стал первым в истории псом послом доброй воли.

 
UNICEF присвоила ко Всемирному дню детей Патрону титул первого в мире Пса Доброй Воли.
 
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
 
Также UNICEF подписал с Патроном меморандум о взаимопонимании.
 
"В рамках этого меморандума UNICEF и Патрон будут информировать украинцев о рисках взрывоопасных предметов, уменьшении рисков чрезвычайных ситуаций из-за войны, о поддержке ментального здоровья и психосоциальной поддержке детей, подростков, молодежи, их опекунов и педагогов", - сказано в сообщении.
 

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