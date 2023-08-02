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Вопреки слухам о здоровье: Мадонна зажгла на концерте Бейонсе
02.08.2023 05:45 Алина Груднева

Вопреки слухам о здоровье: Мадонна зажгла на концерте Бейонсе

Певица Мадонна после госпитализации из-за серьезной бактериальной инфекции впервые отдохнула на публике.

Знаменитость посетила концерт со своими дочками - 17-летней Чифундо и 11-летними близняшками Эстер и Стеллы.

По словам Мадонны, она вместе с семьей посетила шоу своей подруги Бейонсе.

Певица с дочками зажигала на трибунах под хиты Бейонсе, отлично проводя время, несмотря на слухи о том, что она себя плохо чувствует после госпитализации.

К слову, за несколько дней до этого Мадонна отпраздновала 40-летие своего первого альбома, показав, как танцует дома.



 

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