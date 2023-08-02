Вопреки слухам о здоровье: Мадонна зажгла на концерте Бейонсе
Певица Мадонна после госпитализации из-за серьезной бактериальной инфекции впервые отдохнула на публике.
Знаменитость посетила концерт со своими дочками - 17-летней Чифундо и 11-летними близняшками Эстер и Стеллы.
По словам Мадонны, она вместе с семьей посетила шоу своей подруги Бейонсе.
Певица с дочками зажигала на трибунах под хиты Бейонсе, отлично проводя время, несмотря на слухи о том, что она себя плохо чувствует после госпитализации.
К слову, за несколько дней до этого Мадонна отпраздновала 40-летие своего первого альбома, показав, как танцует дома.