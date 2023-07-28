



"Самая счастливая": Мадонна впервые станцевала для фанатов после госпитализации

Певица Мадонна продолжает восстанавливаться после госпитализации из-за серьезной бактериальной инфекции.



Знаменитость поспешила успокоить своих обеспокоенных фанатов, которые в течение месяца следили за разными слухами по поводу ее состояния.



Мадонна показала, как танцует у себя дома. Таким образом, она отпраздновала важный юбилей - 40-летие с выхода ее первого альбом.



"Имея возможность двигать своим телом и немного танцевать, я чувствую себя самой счастливой звездой в мире! Спасибо всем моим поклонникам и друзьям! Вы должны быть моей счастливой звездой тоже! И поздравляю с 40-летием саму себя", - написала она.

