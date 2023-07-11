



Мадонна впервые прокомментировала свое состояние после госпитализации

В конце июня Мадонна попала в реанимацию с серьезной бактериальной инфекцией. 64-летняя певица долго не выходила на связь с поклонниками, и ее состояние стало предметом спекуляций. В СМИ писали о том, что ее госпитализация якобы связана с передозировкой наркотиками.



Вскоре звезду заметили на прогулке в Нью-Йорке: она и опиралась на фонарный столб, ожидая зеленого сигнала светофора.



10 июля артистка решила успокоить фанатов и рассказала о своем состоянии, а также показала новое фото.



"Спасибо за позитивную энергию, молитвы, исцеляющие и подбадривающие слова. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения моей жизни, - написала Мадонна в Instagram. - Когда я проснулась в больнице, первым делом подумала о своих детях. Второй мыслью было то, что я не хочу разочаровывать людей, которые купили билеты на мое турне. Я также не хочу подводить людей, которые безустанно работали со мной в течение нескольких месяцев, чтобы создать мое шоу. Я ненавижу разочаровывать людей".



Певица сказала, что в настоящее время сфокусирована на своем здоровье. Она пообещала стать сильнее и вернуться к работе как можно скорее.



"Текущий план - перенести часть турне в Северной Америки и выступить в Европе в октябре. Безмерно благодарна за вашу заботу и поддержку", - добавила она.



