Волочкова потребовала от Лазарева извинений
Российская балерина Анастасия Волочкова обиделась на певца Сергея Лазарева из-за того, что тот отказался сделать с ней совместное фото на "Золотом граммофоне".
По данным "СтарХит", теперь звезда требует от артиста извинений в виде букета цветов.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"С большим уважением отношусь к Сергею и его творчеству. Однако традиционно мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку", - сказала она.
По словам Волочковой, ее фотография с Мальдив, с которой Лазарев сфотографировался, было действительно красивым.
"Вертикальны шпагат Волочковой. Вот бы эту конструкцию получить в подарок для моего царственного дома", - добавила балерина.