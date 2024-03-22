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Волочкова потребовала от Лазарева извинений
22.03.2024 13:00 Алина Груднева

Волочкова потребовала от Лазарева извинений

Российская балерина Анастасия Волочкова обиделась на певца Сергея Лазарева из-за того, что тот отказался сделать с ней совместное фото на "Золотом граммофоне".

По данным "СтарХит", теперь звезда требует от артиста извинений в виде букета цветов.

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"С большим уважением отношусь к Сергею и его творчеству. Однако традиционно мужчина, признавший свою оплошность, в качестве извинения преподносит женщине цветы и открытку", - сказала она.



По словам Волочковой, ее фотография с Мальдив, с которой Лазарев сфотографировался, было действительно красивым.

"Вертикальны шпагат Волочковой. Вот бы эту конструкцию получить в подарок для моего царственного дома", - добавила балерина.

 

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