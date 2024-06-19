



Война выдавила из Израиля миллионеров

Впервые за несколько десятилетий из Израиля уезжает больше состоятельных мигрантов, чем приезжает, говорится в отчете Henley's Private Wealth Migration.



Израиль выбыл из рейтинга "Миграция частного капитала" за 2024 год, опубликованного сегодня консультантами по международному проживанию и гражданству инвестиционной компании Henley & Partners.



Каждый год Henley составляет список 20 стран, которые приняли наибольшее количество состоятельных людей. В прошлом году Израиль занял 12-е место с 600 новыми состоятельными людьми, проживающими в стране, в то время как в 2022 году Израиль занимал восьмое место. Война означает, что все меньше и меньше состоятельных инвесторов заинтересованы в том, чтобы поселиться в стране, и переводят свои капиталы в другие, более безопасные места. Henley определяет состоятельного человека как человека с ликвидными активами более 1 миллиона долларов.



В отчете "Миграция богатства" говорится: "В результате перелома ситуации в отчете стало известно, что Израиль впервые выбыл из списка стран с наибольшим притоком капитала. Это серьезный поворот, так как Израиль в течение нескольких десятилетий входил в десятку лучших направлений для миграции миллионеров".



Старший консультант по работе с клиентами Henley & Partners Israel Дэн Маркони говорит: "Этот сейсмический сдвиг подчеркивает, как быстро конфликт может разрушить привлекательность страны для богатых и глобально мобильных людей. Продолжающаяся война не только разрушила имидж Израиля как безопасной гавани, но и угрожает затмить его экономические достижения".



Комментарии Маркони отражают экономический ущерб, нанесенный Израилю войной, причем богатые люди не проявляют никаких чувств. Этот ущерб проявляется, в частности, в секторе высоких технологий, который в значительной степени зависит от средств инвесторов на создание стартапов. Инвесторы голосуют ногами, и нет никакой уверенности в том, что этот ущерб будет легко обратить вспять.



Первое место в списке заняли ОАЭ, привлекшие за последний год 6 700 денежных мигрантов. На втором месте оказались США, привлекшие 3 800 мигрантов, за ними следуют Сингапур, Канада, Австралия, Италия, Швейцария, Греция, Португалия и Япония. Больше всего денежных мигрантов за последний год потеряли Китай, Великобритания и Индия.



Henley подчеркивает, что отчет является опережающим индикатором общего экономического состояния стран.