



Виктория Бэкхем отпраздновала свое 50-летие

Виктория Бекхэм рассказала прессе о роскошном праздновании своего 50-летия после. Дэвид увез ее на частном самолете во Францию, где Пош Спайс ​​устроила вечеринку стоимостью 250 000 фунтов стерлингов.



В видео в Instagram, опубликованном во вторник Vogue, модельер рассказала о своей бурной неделе, когда она праздновала запуск своей коллекции с Mango в Барселоне.



Виктория сказала фанатам: “Я только что отпраздновала свой день рождения, и у меня была лучшая неделя. На этот раз я поехала на юг Франции с детьми, Дэвидом и родителями, и мы просто чудесно провели день.



Мы пообедали, выпили немного напитков. Я прекрасно провела время со своей семьей. Затем, чтобы отпраздновать свой день рождения, я устроила вечеринку в Лондоне, и это было очень весело”.

На празднование юбилея прибыли также все девушки из Spice Girl. Также на вечеринке был замечен Том Круз.В полтретьего ночи Дэйвид вынес Викторию из клуба на плечах. Парочка была в прекрасном настроении.