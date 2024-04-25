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Виктория Бэкхем отпраздновала свое 50-летие
25.04.2024 11:12 MIGnews.com

Виктория Бэкхем отпраздновала свое 50-летие

Виктория Бекхэм рассказала прессе о роскошном праздновании своего 50-летия после. Дэвид увез ее на частном самолете во Францию, где Пош Спайс ​​устроила вечеринку стоимостью 250 000 фунтов стерлингов.

В видео в Instagram, опубликованном во вторник Vogue, модельер рассказала о своей бурной неделе, когда она праздновала запуск своей коллекции с Mango в Барселоне. 

Виктория сказала фанатам: “Я только что отпраздновала свой день рождения, и у меня была лучшая неделя. На этот раз я поехала на юг Франции с детьми, Дэвидом и родителями, и мы просто чудесно провели день. 

Мы пообедали, выпили немного напитков. Я прекрасно провела время со своей семьей. Затем, чтобы отпраздновать свой день рождения, я устроила вечеринку в Лондоне, и это было очень весело”.


На празднование юбилея прибыли также все девушки из Spice Girl. Также на вечеринке был замечен Том Круз. 

В полтретьего ночи Дэйвид вынес Викторию из клуба на плечах. Парочка была в прекрасном настроении.



 

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