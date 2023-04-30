



Весной 2024 года выйдет неопубликованный роман Габриэля Гарсиа Маркеса

Потомки колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса весной 2024 года выпустят его неопубликованный роман “Мы увидимся в августе”.



Об этом пишет The Guardian.



Дети Гарсиа Маркеса Родриго и Гонсало Гарсиа Барча заявили, что они считают эту работу слишком ценной, чтобы скрывать ее от мира.



Издательство Penguin Random House подтвердило, что неопубликованный роман Маркеса появится на полках в Латинской Америке в 2024 году.



Книга будет рассказывать историю женщины по имени Ана Магдалена Бах, которая приезжает на тропический остров, чтобы возложить цветы на могилу своей матери.



В романе будет пять разделов на около 150 страницах.

