Новости » Life Style
Весной 2024 года выйдет неопубликованный роман Габриэля Гарсиа Маркеса
30.04.2023 23:34 Ирина Демьянова

Весной 2024 года выйдет неопубликованный роман Габриэля Гарсиа Маркеса

Потомки колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса весной 2024 года выпустят его неопубликованный роман “Мы увидимся в августе”.

Об этом пишет The Guardian.

Дети Гарсиа Маркеса Родриго и Гонсало Гарсиа Барча заявили, что они считают эту работу слишком ценной, чтобы скрывать ее от мира.

Издательство Penguin Random House подтвердило, что неопубликованный роман Маркеса появится на полках в Латинской Америке в 2024 году.

Книга будет рассказывать историю женщины по имени Ана Магдалена Бах, которая приезжает на тропический остров, чтобы возложить цветы на могилу своей матери. 

В романе будет пять разделов на около 150 страницах.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы