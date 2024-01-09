



“Вечеринка Ивлеевой” все еще звучит

Рэперу Vacio, тому самому, что пришел на "голую вечеринку" Ивлеевой в одних кроссовках и носке на пенисе, получил повестку в армию.



Ранее Vacio уже получал 15 суток (это начислялось вместе с денежным штрафом за аморальное поведение). Теперь артист отбывает уже второй срок после вечеринки.



Со слов самого Vacio, после того как он отбыл 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве, он был отвезен в военкомат, где и получил повестку. Затем его снова повезли в полицию "для профилактической беседы". И беседа там не задалась. Слово за слово и рэпер "обругал нецензурным словом" людей, сфотографировавших его в голом виде, за что суд выписал ему еще 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве.



