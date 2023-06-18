



В Военно-воздушных силах Беларуси появился первый самолет с туалетом на борту

В Военно-воздушных силах Беларуси появился первый самолет с туалетом на борту. Речь идет о пассажирском Ту-134, длительно находившемся на хранении в РФ, а после ремонта оказавшемся в РБ.



Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".



"Этот борт прилетел на аэродром "Мачулищи" 8 декабря 2022 года под номером RF-65681 ВКС РФ. С конца 2022 года этот Ту-134 был на Минском Авиаремонтном заводе, а уже в мае 2023 года оказался в МО РБ. В РБ борт получил новый регистрационный номер — EW-772DV и сейчас дислоцируется на аэродроме 50-й САБ в Мачулищах", — говорится в сообщении.



Авторы паблика напоминают, что в ноябре 2022 года министры обороны и иностранных дел Беларуси провели целых 6 часов в полете на Ил-76 ВВС РБ с ведром на борту.



Впрочем, такие привилегии, как сходить в туалет не в ведро, будут иметь только избранные. Им смогут пользоваться только высшие чины ВС РБ. Самолет имеет VIP-исполнение и предназначен для перевозки военного руководства.



"Да и так, "новым" это судно можно назвать лишь условно, ведь самолету уже около 40 лет. В данный момент, воздушное судно все еще проходит плановый облет, согласно информации на портале госзакупок, экипаж борта уже распечатал себе эксплуатационную документацию на данный борт ", — отметили в Telegram-канале.





