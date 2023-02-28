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В России продают пельмени с “мясом ахримандрита”
28.02.2023 19:47 Ирина Демьянова

В России продают пельмени с “мясом ахримандрита”

Фотография упаковки воронежских пельменей “с мясом архимандрита” распространилось по социальнім сетям, пишут российские СМИ. 

Снимок странного полуфабриката опубликовали в местных пабликах.

Ранее пельмени с таким названием находили еще в 2021 году в Екатеринбурге. Тогда выяснилось, что храм выпускает пельмени, которые благословляет архимандрит. Однако должно было быть название “от архимандрита“.

На упаковке воронежских пельменей указан храм Великомученика и Целителя Пантелеймона. Однако там сообщили, что храм не имеет никакого отношения к пельменям.
 

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