



В России продают пельмени с “мясом ахримандрита”

Фотография упаковки воронежских пельменей “с мясом архимандрита” распространилось по социальнім сетям, пишут российские СМИ.



Снимок странного полуфабриката опубликовали в местных пабликах.



Ранее пельмени с таким названием находили еще в 2021 году в Екатеринбурге. Тогда выяснилось, что храм выпускает пельмени, которые благословляет архимандрит. Однако должно было быть название “от архимандрита“.



На упаковке воронежских пельменей указан храм Великомученика и Целителя Пантелеймона. Однако там сообщили, что храм не имеет никакого отношения к пельменям.

