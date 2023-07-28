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В РФ пьяный священник обматерил полицию, объявив, что переходит в ислам
28.07.2023 12:41 Алина Груднева

В РФ пьяный священник обматерил полицию, объявив, что переходит в ислам

В России пьяный священник обматерил задержавших его полицейских.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что в скандальную ситуацию попал клирик Волгоградской и Камышинской епархии. Он решил проехаться в пьяном состоянии по городу, по пути протаранив машины и чудом избежав человеческих жертв.

Сбежать от полиции священнику не удалось. Вырываясь из оков правоохранителей, мужчина продемонстрировал знание отборного мата. Когда пьяного "духовного отца" все же усадили в полицейскую машину, тот категорически объявил о том, что "переходит в ислам".

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