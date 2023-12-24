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В РФ потребовали лишить Киркорова звания из-за "голой вечеринки"
24.12.2023 00:25 Алина Груднева

В РФ потребовали лишить Киркорова звания из-за "голой вечеринки"

Автор множества доносов на звезд, активист Виталий Бородин потребовал от минкульта РФ лишить "короля" российской поп-эстрады Филиппа Киркорова звания народного артиста.

По данным российских СМИ, причиной доноса стала "голая вечеринка" блогерши Насти Ивлеевой, в которой наряду с другими знаменитостями принимал участие.

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Бородин сказал, что на этом мероприятии собрались одни "сплошные п**оры", также там наблюдалась пропаганда ЛГБТ, которая теперь запрещена в России по закону.

Он подчеркнул, что наряд Киркорова, который явился в полупрозрачной кольчуге поверх на трусы не вяжется со званием народного артиста.

Не только "поп-король" попал в немилость из-за участия в голой "тусовке". Ивлеевой придется пройти проверку в налоговой службе. А другим звездам может ждать запрет на выступления.

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