



В РФ на журналистку написали донос из-за ее фото в желтом пуховике на фоне неба

Жительницу Великого Устюга (РФ), журналистку Антониду Смолину обвинили в "дискредитации" армии РФ из-за ее фотографии в… желтом пуховике на фоне голубого неба.



Как объяснил заявитель, такая фотография вызывает ассоциации с вражескими символами (Украиной – ред.) и дискредитирует российскую власть и армию.



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Журналистка рассказала, что узнала о доносе она от участкового, который явился к ней домой. Она объяснила, что покупала куртку три года назад и что ее зарплата не позволяет обновлять гардероб "всякий раз, когда меняется общественная оценка того или иного цвета". Да и к тому же, цвет куртки, если уж совсем быть точным, не желтый, а крайола, подчеркнула журналистка.



Смолина отметила, что участковый вел себя адекватно, и встреча с ним ограничилась разговором. Тем не менее, ей пришлось написать объяснительную записку, но она утверждает, что полицейский отнесся к ее ситуации "с пониманием".





