



В Помпеях открыли легендарный дом с эротическими фресками

Исторический Дом Веттиев, покрытый эротическими фресками, открылся для публики спустя 20 лет закрытия из-за масштабной реконструкции.



"Сикстинская капелла Помпей" расположена в 16 милях к югу от Неаполя.



Предположительно, резиденция принадлежала двум людям, освобожденным от рабства, Авлу Веттию Конвиве и Авлу Веттию Реституту. Оказавшись свободными они заработали целое состояние на продаже вина.



Дом был построен во втором веке до нашей эры. Он был погребен под пеплом во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, благодаря чему неплохо сохранился до тех пор, пока резиденцию не раскопали в период с 1894 по 1896 год.



В 2016 году его закрыли в рамках масштабного проекта реставрации. Археологический парк Помпеи, объявляя об открытии, сообщил, что Дом Веттиев всегда включается в путеводители по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и книги по античному искусству благодаря необычным фрескам и фаллическим скульптурам."Рядом с правым косяком двери, по направлению к атриуму, изображена фигура Приапа, который своим гигантским членом, должно быть, указывал на благополучие и богатство обитателей дома. Фигура взвешивает свой член на весах; в качестве противовеса с другой стороны стоит полный денег мешок", - сообщает парк.В комплексе уточнили, что в этом доме в античные времена, вероятно, занимались проституцией.