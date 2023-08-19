



В ООН предупредили о "новой норме" экстремальной погоды в мире

Экстремальная погода в мире стала "новой нормой" и является результатом изменения климата, вызванного человеком.



Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации, специализированной межправительственной организацией ООН в сфере метеорологии.



"Это новая норма, и это не является неожиданностью. Частота и интенсивность многих экстремальных ситуаций, таких как жаркие волны и сильные осадки, выросли за последние десятилетия. Существует высокая уверенность, что главным фактором является изменение климата, вызванное человеком из-за выбросов парниковых газов", – заявил эксперт по климату при ВМО Альваро Силва.



Отмечается, что ряд национальных метеорологических и гидрологических служб Европы, включая Францию, Швейцарию, Германию, Польшу, Хорватию, Италию, Грецию, Венгрию, Австрию, Литву, опубликовали предупреждения об умеренной и сильной жаре в течение третьей недели августа на фоне температуры до 40 °C .



Кроме того, Марокко установило новый национальный температурный рекорд в 50,4 °C в Агадире 11 августа, когда температура впервые превысила 50 °C.



Турция также сообщила о новом национальном температурном рекорде 15 августа в 49,5°C, побив предыдущий рекорд в 49,1°C, установленный в июле 2021 года.



Во многих частях Ближнего Востока температура превышала 50°C.



По данным Японского метеорологического агентства, страна также пострадала от длительной жары, побив рекорды многих станций, одновременно выдавших предупреждения о проливных дождях и наводнениях, связанных с тайфунами.







