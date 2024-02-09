



В Москве закрывают все ночное, что "аморально"

В Москве, как в бывшем СССР, “секса больше нет”. В столице России массово закрывают ночные клубы, запрещают вечеринки и сообщества - в общем, все, что связано со словом “секс”, теперь табу.



Столичные власти предупредили организаторов вечеринок для взрослых о запрете событий, связанных с секс-тематикой.



Владельцы клубов и организаторы вечеринок комментируют: “Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются”. Так организаторы одной из регулярных party переносят свой проект в Грузию.



Член СПЧ Алексей Мельников заявил о том, что эти мероприятия имели “похотливое содержание”. “Похоть — это порок, смертный грех”, – считает Мельников.

