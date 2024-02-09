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В Москве закрывают все ночное, что "аморально"
09.02.2024 03:30 Катя Шульц

В Москве закрывают все ночное, что "аморально"

В Москве, как в бывшем СССР, “секса больше нет”. В столице России массово закрывают ночные клубы, запрещают вечеринки и сообщества - в общем, все, что связано со словом “секс”, теперь табу.

Столичные власти предупредили организаторов вечеринок для взрослых о запрете событий, связанных с секс-тематикой. 

Владельцы клубов и организаторы вечеринок комментируют: “Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются”. Так организаторы одной из регулярных party переносят свой проект в Грузию.

Член СПЧ Алексей Мельников заявил о том, что эти мероприятия имели “похотливое содержание”. “Похоть — это порок, смертный грех”, – считает Мельников.
 

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