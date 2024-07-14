



Московские проститутки заперли журналистов в подвале

В Москве представительницы древней профессии заперли журналистов в подвале.



По данным "Базы", это случилось еще 8 июля.



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Журналисты пришли снять репортаж о жрицах любви, получив редакционное задание. О встрече они договорились через сайт. Условием был спуск в подвал.



Когда корреспондент и оператор там оказались, полуголые девушки предложили им выбирать. Выполняя свою работу, оператор достал камеру. Девушки, увидев, что их собираются снимать, сбежали из помещения, а журналистов там заперли. В итоге, спасать мужчин пришлось полиции.