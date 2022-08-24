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В Китае мощнейшая за всю историю засуха
24.08.2022 07:21 Алина Груднева

В Китае мощнейшая за всю историю засуха

В Китае на фоне аномальной жары началась сильнейшая за всю историю засуха.

 
По данным ВВС, синоптики прогнозируют, что тепловая нагрузка в стране не ослабнет до конца августа.
 
Засуха затронула самую длинную в Китае реку Янцзы, которая сильно обмелела.
 
Из-за этого понизилась способность гидроэлектростанций вырабатывать энергию. В связи с этим власти вынуждены были закрыть много предприятий, сократить часы работы магазинов, запретить включать кондиционеры в офисах.
 
Как отметили в министерстве водного хозяйства КНР, количество осадков в бассейне реки Янцзы было самым низким с момента начала регистрации в 1961 году.

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