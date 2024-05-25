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В Калифорнии появились красные ананасы по $400 за штуку
25.05.2024 10:45 MIGnews.com

В Калифорнии появились красные ананасы по $400 за штуку

Ананас Rubyglow, выращенный производственным гигантом Fresh Del Monte, - это не просто фрукт. Он особенный и чрезвычайно редкий.

Об этом сообщает Fox News Los Angeles.

Запатентованный фрукт, впервые вырастили в Коста-Рике. Этот сорт ананаса - гибридный. Он создан из обычных ананасов и ананасов Морада, что требует "длительного и сложного процесса выращивания".

За год получается вырастить всего несколько тысяч этих роскошных фруктов. Ранее красные ананасы можно было приобрести только в Китае, где существовала система предварительного бронирования и очередь.

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