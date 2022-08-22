



В Индии мошенники открыли фейковый полицейский участок

В Индии мошенники создали фейковый полицейский участок и зарабатывали деньги на "раскрытии" дел.



Согласно информации The Guardian, мошенники расположили свой "участок" всего в 500 метрах от дома настоящего начальника местной полиции.



Злоумышленники даже наняли людей в массовку, чтобы они создавали картину "бурной работы" в участке. Они носили настоящую форму и брали взятки за "ускорение раскрытия дел" или же наоборот, чтобы что-то "замять".



Аферистов раскрыли лишь спустя 8 месяцев, когда настоящий сотрудник полиции обратил внимание на поддельное табельное оружие двух мошенников.



Шесть членов банды задержали, из них две женщины, но главарь группы еще на свободе.

