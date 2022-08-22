Новости » Life Style
В Индии мошенники открыли фейковый полицейский участок
22.08.2022 12:19 Александр Юзовский

В Индии мошенники открыли фейковый полицейский участок

В Индии мошенники создали фейковый полицейский участок и зарабатывали деньги на "раскрытии" дел.

Согласно информации The Guardian, мошенники расположили свой "участок" всего в 500 метрах от дома настоящего начальника местной полиции.

Злоумышленники даже наняли людей в массовку, чтобы они создавали картину "бурной работы" в участке. Они носили настоящую форму и брали взятки за "ускорение раскрытия дел" или же наоборот, чтобы что-то "замять".

Аферистов раскрыли лишь спустя 8 месяцев, когда настоящий сотрудник полиции обратил внимание на поддельное табельное оружие двух мошенников.

Шесть членов банды задержали, из них две женщины, но главарь группы еще на свободе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы