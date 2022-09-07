



В Иерусалиме появится улица, названная в честь украинцев Юлии и Романа Щепанюков

Муниципалитет г. Иерусалим согласовал обращение от Babyn Yar Holocaust Memorial Center по поводу памяти украинских супругов Щепанюков, которые являются признанными Праведниками народов мира за то, что спасали жизнь евреев во время Второй мировой войны.



Так, в 1941 году, Юлия и Роман, проживавшие в г. Бориславе Львовской области, предоставили убежище семье Вайс и спасли их от неизбежной смерти.

Позже после войны семья Вайс переехала в Израиль, где один из детей Шева Вайс стал политиком и занимал должность Спикера Кнессета Государства Израиль.



Мемориальный комплекс Яд Вашем предоставил статус Праведников Юлии и Роману Щепанюк. 2673 украинца получили от Яд Вашем статус Праведников Народов Мира за спасение жизни евреев во времена Холокоста.



"Переименование улицы в Иерусалиме в честь семьи Щепанюков символизирует благодарность еврейского народа всем, кто не стоял в стороне и протянул руку помощи, рискуя своей жизнью", - отметил мэр Иерусалима Моше Леон.



Председатель совещательного комитета Babyn Yar Holocaust Memorial Center Натан Щаранский напомнил, что в скором времени мы будем отмечать 81 годовщину ужасного убийства десятков тысяч евреев в Бабьем Яру, в Киеве. И в этот день мы будем вспоминать не только страшные преступления нацизма, но и героизм украинцев, которые рискуя собственной жизнью и жизнью своих родных спасали евреев.



Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил благодарность муниципалитету города Иерусалим и Babyn Yar Holocaust Memorial Center в лице Щаранского за данную инициативу, которая в очередной раз показывает близость украинского и еврейского народа, и готовность прийти на помощь друг другу в трудные времена.



"Мы очень благодарны израильтянам, которые сейчас, в самые страшные и кровавые времена после завершения Второй мировой войны помогают украинцам, которые пострадали от российского вооруженного вторжения. Поэтому, инициатива по оказанию памяти супругов Щепанюк очень символична", - добавил посол.