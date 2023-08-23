



В Германии беженец разгромил вход в иммиграционную службу

В немецком городе Магдебург 29-летний проситель убежища из Камеруна схватил стойку ограждения с вытяжной лентой и разбил стеклянный вход в здание государственного органа.



Как сообщает Bild, в результате инцидента никто не пострадал, нападавший был задержан. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел против злоумышленника и пригрозили выслать из страны. Из-за нападения ведомство было закрыто.



Мэр Магдебурга Симоне Боррис осудила действия мигранта и рассказала, что марте в здание уже пытались прорваться сразу 20 человек. По словам градоначальницы, такие инциденты негативно сказываются на моральном состоянии сотрудников ведомства.