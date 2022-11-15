



В ФРГ мужчину, нашедшего чек на €4,6 млн, отблагодарили желейными мишками

Компания Haribo отблагодарила мужчину за найденный чек на 4,6 миллиона евро шестью пачками желейных мишек.

По данным Bild, 38-летний Ануар нашел именной чек на 4631538,80 евро на полу в метро. Эту сумму заплатила группа супермаркетов Rewe.

Добросовестный мужчина связался с компанией, где от него потребовали уничтожить чек и прислал фото. В итоге, его отблагодарили шестью пачками желейных мишек.

"Это наш стандартный пакет, который мы посылаем в знак благодарности", - сказали в компании о скромном вознаграждении.