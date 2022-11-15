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В ФРГ мужчину, нашедшего чек на €4,6 млн, отблагодарили желейными мишками
15.11.2022 08:39 Алина Груднева

В ФРГ мужчину, нашедшего чек на €4,6 млн, отблагодарили желейными мишками

Компания Haribo отблагодарила мужчину за найденный чек на 4,6 миллиона евро шестью пачками желейных мишек. 

 
По данным Bild, 38-летний Ануар нашел именной чек на 4631538,80 евро на полу в метро. Эту сумму заплатила группа супермаркетов Rewe.
 
Добросовестный мужчина связался с компанией, где от него потребовали уничтожить чек и прислал фото. В итоге, его отблагодарили шестью пачками желейных мишек.
 
"Это наш стандартный пакет, который мы посылаем в знак благодарности", - сказали в компании о скромном вознаграждении.

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