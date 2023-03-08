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В Чехии похитили принадлежавшего Кадырову жеребца
08.03.2023 00:14 Ирина Демьянова

В Чехии похитили принадлежавшего Кадырову жеребца

Неизвестный злоумышленник похитил из конюшни в чешском селе Крабчице породистого коня. Стоимость лошади, по данным чешской полиции, составляет почти 17 тысяч евро. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь полиции Чехии Павла Кофрова.

"Кража лошади, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта 2023 года", - сказала она.  По ее словам, вор снял с раздвижной двери цепь с карабином и забрал племенного жеребца.

"У 16-летнего гнедого на лбу есть метка в виде белой звезды неправильной формы, а часть правой задней ноги ниже голеностопного сустава - тоже белого цвета", - рассказала Кофрова об особых приметах лошади.

Согласно информации издания Blesk.cz , похищенная породистая лошадь принадлежала чеченскому лидеру Рамзану Кадырову. Чехия заморозила его имущество, в том числе несколько лошадей, на основании международных санкций.
 

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